آخر مستجدات تنفيذ طريق القاهرة - كيب تاون أمام "إفريقية النواب" يوم الثلاثاء

وخصصت اللجنة البرلمانية اجتماعها ليوم الأربعاء لمناقشة خطة وزارة الإنتاج الحربي فيما يخص الشأن الإفريقي.

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب عددت اختصاصات لجنة الشؤون الإفريقية في العلاقات مع الدول الإفريقية، شئون منظمة الاتحاد الإفريقى والكيانات والمنظمات الأفريقية، الاتفاقيات والمعاهدات السياسية مع الدول الإفريقية، شئون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل، الجوانب السياسية المتعلقة بالتعاون مع الكيانات والاتحادات الإفريقية.

يأتي ذلك فضلا عن شئون المصريين المقيمين فى الدول الإفريقية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون العلاقات مع الدول الإفريقية.

وكانت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى قد أسفرت عن فوز النائب شريف الجبلى برئاستها، وكلا من النائبين عمرو حسين هندى وسعداوى راغب ضيف الله بمقعدى الوكالة، ورشا أبو شقرة، وذلك بالتزكية.