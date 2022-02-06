"صور خادشة وحساب وهمي".. قرار جديد بشأن المتهمة بابتزاز "أماني" فتاة الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

قررت نيابة قسم أول مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية إحالة فتاة لمحكمة الجنايات بتهمة ابتزاز طالبة في كلية التجارة إلكترونيًا.

وفي التفاصيل تلقت مديرية أمن الشرقية بلاغا يفيد تعرض فتاة تدعى "أماني" لابتزاز إلكتروني من قبل مجهول، يعرض صورها على صفحة وهمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تمكنت وحدة الجرائم الإلكترونية بمديرية أمن الشرقية من تحديد هوية المتهم ومكانه وتبين أنها فتاة أخرى تدعى ياسمين، ومقيمة بمدينة الزقازيق.

ألقت الشرطة القبض على المتهمة والتي أقرت بفعلتها أمام النيابة العامة والتي قررت إحالة المتهمة لمحكمة الجنايات بالزقازيق.

كانت محافظة الشرقية شهدت واقعة انتحار فتاة تبلغ من العمر 14 عاما تدعى هايدي شحتة مقيمة في قرية تابعة لمركز أولاد صقر، وتبين تعرضها لابتزاز بصور خادشة، وألقت قوات الأمن حينها القبض على 5 متهمين يخضعون للتحقيق.