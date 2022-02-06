الأربعاء.. جامعة الإسكندرية تنظم قافلة مجانية في منطقة النهضة ببرج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا نائب رئيس الجامعة، قافلة طبية مجتمعية لمنطقة النهضة ببرج العرب وذلك يوم 9 فبراير الجاري ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقالت الدكتورة وفاء السحلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق القافلة أنها تشمل عدد من التخصصات الطبية المختلفة منها "الرمد، الجلدية، الأطفال، النساء والتوليد، جراحة عامة، عظام"، وإجراء مسح عن السمنة والضغط والبول السكري.

كما تشارك كلية طب الأسنان من خلال عيادة أسنان متنقلة لتقديم خدمات الكشف والخلع وتنظيف اللثة، والتثقيف الصحي وتشارك كلية الصيدلة في تقديم وإمداد القافلة بالأدوية للعيادات المختلفة بالتعاون مع بنك الدواء وعدد من شركات الأدوية المختلفة، وتقوم كلية التمريض بتقديم توعية صحية للأمراض المزمنة في الحوامل والأطفال.

وفى الجانب المجتمعي تشارك كليات الزراعة والطب البيطري بتقديم عدد من الخدمات المختلفة لأهالي المنطقة مثل تشجير مدخل القرية، وتنظيم ورش عمل للمشروعات الصغيرة في التصنيع الزراعي والمنتجات الغذائية.

كما تشمل المشاركة المجتمعية مشاريع الإنتاج الحيواني، والمكافحة الحيوية للمحاصيل الزراعية، وكذلك إنتاج الألبان وتسمين الدواجن، والكشف عن الماشية والأغنام والدواجن، وكذلك قيام طلاب كلية التربية بتنظيم دورات لمحو الأمية لأهالي القرية.