القمة الأفريقية تواصل فعالياتها لليوم الثاني

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 فبراير 2022 01:19 مساءً - منذ ساعة واحدة

تواصل القمة الأفريقية الـ35 في العاصمة أديس أبابا، اليوم الأحد، فعالياتها والتي ركزت أجندتها على “إسكات البنادق”، مع تصاعد مشاهد الانقلابات والإرهاب والصراعات.

وتصدرت عودة ظاهرة الانقلابات العسكرية، أجندة القمة الأفريقية، بعد أن شهد غرب القارة وحده في 8 أشهر 4 انقلابات، في كل من مالي، وغينيا، وبوركينا فاسو ومحاولة انقلاب فاشلة في النيجر.

وقبل يومين من انعقاد القمة، وقعت محاولة انقلاب فاشلة في غينيا بيساو، مما يهدد القارة السمراء بالعودة إلى حقبة الاضطرابات بعدما عاشت عهودا من الديمقراطية بشكل نسبي في العقدين الأخيرين.

وتشير تقارير دولية إلى أن أكثر من 200 محاولة انقلاب عسكري نفذت في أفريقيا منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي.

غير أن إجمالي محاولات الانقلابات العسكرية في أفريقيا في العقود الأربعة بين عامي 1960 و2000، ظل ثابتاً بشكل ملحوظ بمتوسط بلغ نحو أربع محاولات سنوياً، في حين انخفض العدد بين عامي 2000 و2019 إلى حوالي محاولتين كل عام.