شكرا لقرائتكم خبر عن إرادة جيل ينعى الطفل المغربى ريان ويدعو لإطلاق اسمه على الدورة المقبلة للقمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، وفاة الطفل المغربى ريان شهيد البئر".

ودعا النائب تيسير مطر، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى إطلاق أسم الطفل ريان على الدورة المقبلة لجامعة الدول العربية، خاصة أن حادث سقوط الطفل ريان جسد معنى التضامن العربى الإنساني وأيضا تدشين صندوق عربى يساهم فى إنقاذ أطفال العرب الذين يعانون من ويلات الحروب خاصة فى فلسطين واليمن وسوريا وليبيا والعراق".

كما قدم النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وأمين عام حزب إرادة جيل، التعازى للشعب المغربى الشقيق وأسرة الطفل.

وفى نفس الإطار، أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة المغربية الشقيقة، حكومةً وشعبًا، ولذوي الطفل ريان، الذي وافته المنية مساء أمس، على الرغم مما بذلته السلطات المغربية الشقيقة من جهود حثيثة ومُضنية في محاولات إنقاذه.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية، على دعمها الكامل للمغرب الشقيق في هذا المُصاب الأليم، الذي عكس تضامنًا إنسانيًا عالميًا لم ينقطع على مدار الأيام الماضية، داعية المولى عز وجل أن يُلهم والديه وذويه الصبر والسلوان.