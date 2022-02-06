شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" تناقش اقتراحات برغبة بشأن قطاعى الصحة والإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، خلال اجتماعاتها الأيام المقبلة، اقتراحات برغبة مقدمة من النواب بشأن تطوير عدد من المستشفيات والوحدات الصحية، وبشأن قطاع الإسكان.

وتشهد اللجنة بحث الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إقامة عمارات سكنية مجاورة بناحية العبور للشباب غير القادرين على توفير سعر وحدات الإسكان الاجتماعى بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، وذلك لخدمة الشباب.

كما تنظر اللجنة اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب عن دائرة (مغاغة - العدوة - بنى مزار)، بضرورة توفير الاعتماد المالى لإنشاء الجناح الخاص بمستشفى العدوة المركزى والذى تمت إزالته، مشيرا إلى أنه حتى الأن لم يتم الاعتماد المالى الخاص بالإنشاء، لافتا إلى أن مستشفى العدوة المركزى تخدم الطريق الصحراوى الغربى.

كما يتضمن اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بعد غد، الثلاثاء، مناقشة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن تحويل عيادة الجزام الكائنة بجوار مستشفي الحميات بحي السادات إلى مركز حضري بمحافظة أسيوط، كذلك إنشاء مركز لفحص المقبلين على الزواج بقرية منقباد بمركز أسيوط، بمحافظة أسيوط، ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجاهد نصار بشأن إحلال وتجديد وتطوير مستشفى بهتيم المركزى بمدينة شبر الخيمة بمحافظة القليوبية ، والاقتراح المقدم من النائب علاء سليمان بشأن صدور قرار بتكليف باقي الصيادلة الذين لم يتم تكليفهم من قبل وزارة الصحة والسكان.

ويتناول الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب هانى مصطفى خضر بشأن تخصيص قطعة أرض لبناء وتجهيز مجمع عيادات شامل بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، كذلك الاقتراح المقدم من النائبة غادة قنديل بشأن إنشاء مبنى للإسعاف بالقرب من الطريق الإقليمي بمركز الباجور، بمحافظة المنوفية.

وتبحث اللجنة في اجتماعها الاقتراح برغبة المقدم من النائبة منال نصر بشأن رفع كفاءة المستشفى العام، بمحافظة المنيا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حتة، بشأن توفير الاعتماد المالي لإنشاء الجناح الخاص بمستشفى العدوة المركزي بمحافظة المنيا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم أبو شعيرة بشأن إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية العكور، بمدينة الشيخ زويد، بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى الاقتراح برغبة المقدم من النائبة فضية سالم، بشأن توفير جميع الأجهزة والأطباء المتخصصين للمركز الحضري مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، ولاقتراح برغبة المقدم من النائب سامى كامل، بشأن توريد وتركيب وحدة مناظير لأمراض الكلى بمستشفى بئر العبد المركزي بشمال سيناء، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالفتاح الشحات بشأن إنشاء جبانات بقرى بخانس بمحافظة قنا، والاقتراح المقدم من النائب بلال النحال بشأن تطوير ورفع كفاءة مستشفى المحمودية المركزى واستغلال المساحات غير المستغلة بمحافظة البحيرة.

ويشهد الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب أنيس بشأن تحويل العيادات الخارجية بقرية السلامية بمركز أجا بمحافظة الدقهلية إلى مركز طب حضري أو وحدة طب أسرة، والاقتراح المقدم من النائبة أميرة العادلى بشأن مشروع ربط المستشفيات المصرية بقاعدة بيانات موحدة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد طلبه بشأن تشغيل وتطوير مستشفى القنطرة شرق القديمة، بمحافظة الإسماعيلية، والاقتراح المقدم من النائبة فاطمة سليم بشأن تشغيل الوحدة الصحية بقرية أدريجه بمركز الواسطى، بمحافظة بنى سويف.