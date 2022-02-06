شاشات عملاقة.. شاهد مباراة مصر والسنغال مجانًا في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

قال ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، أن 68 نادى ومركز شباب جاهزين اليوم الأحد، لاستقبال الجمهور والأعضاء بالمجان من أجل الإستمتاع بمشاهدة مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتشجيع المنتخب المصري ضد منتخب السنغال، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

أضاف سليم أن هذه الأماكن مؤمنة بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان، ومستوفية الاشتراطات من حيث الصالات والملاعب المفتوحة والمدعمة بشاشات (LCD) عملاقة لعرض المباراة، منها 24 مركز شباب ونادى رياضى بمدينة ومركز أسوان، بجانب 12 مركز شباب ونادى بمدينة ومركز دراو، بالإضافة إلى 7 مراكز شباب وأندية بمدينة ومركز كوم أمبو، وأيضًا 12 مركز شباب ونادى بمدينة ومركز نصر النوبة، فضلاً عن 13 مركز شباب ونادى بمدينة ومركز إدفو.