بيتكوين تعاود الارتفاع وتتجاوز 41 ألف دولار بعد سلسة انخفاضات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

شهدت تعاملات الأسبوع الأخير ارتفاعا ملحوظا لأسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة، لتتجاوز مستوى 41 ألف دولار من جديد وذلك بعد تراجع كبير وصل بها الشهر الماضي إلى تحت مستوى 35 ألف دولار.

وبحسب بيانات منصة كوين ماركت كاب لتداول العملات الرقمية، ارتفع سعر عملة بيتكوين بنسبة 9.2% خلال تعاملات آخر 7 أيام لتصل إلى 41593 دولارا في العاشرة و50 دقيقة اليوم بتوقيت القاهرة.

وكانت العملة سجلت أعلى مستوى لها في نحو أسبوعين خلال تعاملات أمس عند 41847 دولارا، بحسب بيانات المنصة.

وبدأت العملة الصعود بشكل ملحوظ خلال تعاملات أمس الأول لتتجاوز مستوى 40 ألف دولار، وذلك مع تعافي الرغبة في المخاطرة والارتفاع في أسواق الأسهم.

وقالت وكالة رويترز، إن هذا الارتفاع يأتي بعد أسابيع من الاضطراب، جنبًا إلى جنب مع أسهم التكنولوجيا والنمو، بسبب المخاوف من رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع للحد من ارتفاع التضخم.

وأضافت أن ذلك جاء جنبًا إلى جنب مع ارتفاع في الأسهم الأمريكية، حيث أنهى مؤشر ناسداك الأسبوع بمكاسب على الرغم من التقلب الشديد من أرباح الشركات، بما في ذلك النمو القوي لأمازون والنتائج المخيبة للآمال للشركة المالكة لفيسبوك "ميتا".

ووفقا للوكالة، قال إد هندي، كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق تحوط العملة المشفرة في سويسرا، "Tyr Capital": "إن الذعر والتقلب الحالي المحيطين بعملة البيتكوين يستند إلى سوء فهم أساسي لها كفئة أصول".

وتابع: "عندما تنخفض التقييمات في بورصة ناسداك ، يبدأ المستثمرون المؤسسيون المضلَلون في تصفية مراكز البيتكوين بشكل جماعي كما لو كانت أسهم تقنية".

وعزز الانتعاش في الأسهم الأصول المشفرة الأخرى المدرجة يوم الجمعة، مع حصول عامل التعدين Riot Blockchain (RIOT.O) على انتعاش بعد الإعلان عن زيادة إنتاج البيتكوين بأكثر من الضعف في يناير عن العام السابق.