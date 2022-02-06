جنوب سيناء تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن.. ووكيل "الزراعة" يوضح - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن المحافظة اتخذت خطوات جادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الداجنة.

وأوضح يجري العمل على تجهيز عنبر في مزرعة لتسمين الدواجن بمدينة رأس سدر للعمل بسعة 6 آلاف دجاجة، وذلك بجانب العنبر الذي يعمل حاليًا بسعة 1500 دجاجة، ليصبح إجمالي طاقة المزرعة 7500 دجاجة في الدورة الواحدة، بهدف سد احتياجات مواطني المدينة من الدواجن، والاتجاه نحو تحقيق خطة المديرية التي تسعى نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الداجنة.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح له اليوم الأحد، إنه يجري بيع هذه الدواجن للمواطنين بأسعار البورصة تنفيذًا لتعليمات وزير الزراعة، ومحافظ جنوب سيناء، ويجري التنسيق مع مديرية الطب البيطري لتقديم الدعم والخدمات البيطرية لمزارع الدواجن، بهدف تحقيق أعلى إنتاجية، وتقديم سلع غذائية عالية الجودة وخالية من أي أمراض.

وأكد أن القوافل الزراعية مستمرة في المرور على المزارع في كافة مدن المحافظة، لمتابعة الزراعات الشتوية المختلفة "القمح، والشعير، والزيتون، والبرسيم، والخضروات، وبعض الصوب الزراعية"، لتقديم الدعم الإرشادي والتثقيفي للمزارعين، وحصر الأضرار التي قد تنجم عن موجة الصقيع والطقس غير المستقر على البلاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من أثرها على الزراعات، إضافة إلى حصر المشاكل التي تواجه المزارعين لبحث سبل حلها والتصدي لها.

وأشار إلى أن القوافل الزراعية الإرشادية لاحظت خلال الجولات التفقدية للمزارع تأثير محدود لموجة الصقيع على بعض المحاصيل الزراعية، وجرى إرشاد المزارعين برش سوبر فوسفات بودرة على الزراعات لحمايتها من تأثير الصقيع، على أن تجري أعمال الرش في الصباح الباكر خلال تواجد الندى ليساعد على ثبات الرش على الزرع، مع الالتزام بالري قبل طلوع الشمس وبعد غروبها.