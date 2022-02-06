صور.. مشاهدة مباراة مصر والسنغال مجانًا في 20 موقعًا ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أنهت مراكز الشباب والأندية بمحافظة بورسعيد، استعداداتها، صباح اليوم الأحد، لاستقبال المواطنين بالمجان لمشاهدة مباراة منتخبي مصر والسنغال في نهائي بطولة أمم أفريقيا المقامة بالكاميرون في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وأعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن تجهيز 15 مركز شباب و5 أندية بجميع الأحياء، لمشاهدة المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية بالمجان، وذلك لتوفير العديد من الأماكن للمواطنين للاستمتاع بمشاهدة المباراة النهائية من أجل مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وحرصًا على سلامة المواطنين، وذلك تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة في بورسعيد.

ووضعت إدارات مراكز الشباب والأندية أعلام مصر وشاشة عملاقة لمشاهدة اللقاء، فضلا عن توفير مقاعد بأعداد كافية للمواطنين، وأدوات الوقاية والتعقيم اللازمة.