شكرا لقرائتكم خبر عن بمساندة “التحالف”.. القوات اليمنية الخليج 365 انتصاراتها وتكبد الحوثي خسائر فادحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

الخليج 365 القوات اليمنية انتصاراتها المتتالية على مليشيات الحوثي، حيث كبدتها خسائر فاحة في الأرواح والمعدات على مختلف الجبهات.

وأكد الجيش اليمني أن قواته شمالي غرب مأرب، حققت انتصارات كبيرة على ميليشيا الحوثي في جبهات محزام ماس ولعيرف والهجرة.

وأوضح أن الميليشيا تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية الذي منع الميليشيا من الدفع بتعزيزات عسكرية إلى الجبهات.

وأضاف أن قوات الجيش قامت بتمشيط الأحياء الجنوبية والغربية لمدينة حرض، وسط اشتباكات عنيفة مع العناصرالمتحصنة داخل المدينة.

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية، عن استهداف 21 عملية ضد المليشيا في مأرب وحجة خلال الساعات 24 الماضية.

وأضاف التحالف أنه تم تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيا.