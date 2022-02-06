شكرا لقرائتكم خبر عن أوميكرون يجتاح إيران.. وإصابة عشرات النواب في البرلمان الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اجتاح المتحور الجديد لفيروس كورونا” أوميكرون”، البرلمان الإيراني حيث تم الإعلان عن إصابة عشرات الأعضاء بالفيروس.

وأوضحت السلطات الصحية، أن نحو 50 عضوًا في البرلمان الإيراني أصيبوا بفيروس كورونا مع انتشار المتحور أوميكرون في أنحاء البلاد.

وأضافت أن البلاد تتعرض لموجة سادسة من الوباء، حيث ارتفعت الإصابات بشكل غير مسبوق، حسب “العربية”.

وأكدت أن الأجهزة الطبية في حالة استنفار بعدما اجتاح أوميكرون، 77 مدينة إيرانية في ظل ارتفاع الحالات الحرجة الذي وصل الـ 60٪ خلال أسبوع.

وفي وقت سابق صنف مركز العلاقات العامة التابع لوزارة الصحة 77 مدينة باللون الأحمر ، و179 مدينة باللون البرتقالي المخصص للمناطق الخطرة، و 181 مدينة باللون الأصفر و11 مدينة باللون الأزرق المخصص للمناطق الخالية من الوباء.