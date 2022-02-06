شكرا لقرائتكم خبر عن لتحديد سبب الوفاة.. جثمان الطفل ريان متواجد بالمستشفى العسكري في الرباط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر مغربية اليوم، أن جثمان الطفل ريان متواجد بالمستشفى العسكري في العاصمة الرباط.

وأوضحت المصادر حسب “العربية”، أن الجثمان ينتظر في المستشفى التقرير الطبي لتحديد سبب الوفاة.

وأضافت أن سبب وفاة ريان لم يتحدد بعد، مؤكدة أنه يتوقف على عملية تشريح الجثمان المتوقعة لمعرفة الأسباب الدقيقة للوفاة التي أحزنت العالم.

وأكدت أنه فور إخراج الطفل جرى عملية تشخيص أولية وتبين وجود عدة أسباب للوفاة منها؛ كدمات في الرأس وكسور بالرقبة وكسور في العمود الفقري.

ومن المنتظر أن تبدأ السلطات المغربية اليوم، الاستعدادت والترتيبات لتشييع جثمان الطفل ريان بعد الإعلان الرسمي عن وفاته أمس.

وفي وقت سابق أعلن الديوان الملكي المغربي وفاة الطفل بعد إخراجه من في حالة صحية سيئة، بعدما سقط في بئر يصل عمقه إلى 32 مترا, بإقليم شفشاون شمال المغرب يوم الثلاثاء الماضي.