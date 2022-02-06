شكرا لقرائتكم خبر عن جونز هوبكنز : 393 مليون إصابة بكورونا حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 3ر393 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 393 مليونا و 262 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 734 ألف وفاة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.