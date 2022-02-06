نهاية مأساوية... الطفل ريان أُخرج من البئر ميتاً

الرباط: قال الديوان الملكي المغربي في بيان نقلته وسائل الإعلام اليوم السبت، إن الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر وظل محاصرا لخمسة أيام توفي.

وأفاد البيان أن العاهل محمد السادس قدم تعازيه لوالدي الطفل ريان في اتصال هاتفي بعد الحادث المفجع الذي أودى بحياته، وذلك لحظات بعد إخراجه من قبل فرق الإسعاف من النفق الذي استغرق تشييده أربعة أيام للوصول إليه.

وجرى إخراجه وسط تكبيرات جمهور من المواطنين الذين ظلوا محتشدين حول مكان الحادث، ودعوات لا إله إلا الله ريان حبيب الله، في أجواء جنائزية رهيبة تحت أضواء كاشفة.

وكانت فرق الإنقاذ المغربية قد تمكّنت مساء اليوم السبت، من انتشال الطفل ريان من البئر.

وأفادت صحيفة هسبريس المغربية على موقعها الإلكتروني بخروج الطفل ريان محملاً في سيارة إسعاف، دون توضيحات من لجنة اليقظة والتتبع بعمالة إقليم شفشاون الواقع شمال المغرب.

وما لبث التلفزيون المغربي أن أعلن خبر وفاة الطفل، محدثاً صدمة شديدة على مستوى المغرب والعالم العربي، الذي تابع على مدى أيام حادثة الطفل، وعملية إنقاذه الذي أسفرت عن خروجه وسط صيحات الفرح، التي تحوّلت إلى دموع حزن.