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أردوغان يعلن إصابته بفيروس كورونا

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«المجلة» 0 تبليغ

05 فبراير , 2022

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أ ف ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إنه أصيب بالمتحور أوميكرون من فيروس .

وذكر أردوغان في تغريدة أنه وزوجته مصابان بأعراض خفيفة للفيروس، مضيفاً أنه سيواصل عمله من المنزل.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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