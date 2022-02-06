05 فبراير , 2022 الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أ ف ب) قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إنه أصيب بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا. وذكر أردوغان في تغريدة أنه وزوجته مصابان بأعراض خفيفة للفيروس، مضيفاً أنه سيواصل عمله من المنزل.

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يعلن إصابته بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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