انت الان تتابع خبر برفقة وزير الداخلية.. وفد أمني رفيع يصل الى ميسان - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي برفقة وفد أمني رفيع، اليوم الاحد، الى ميسان للقوف على الاحداث الاخيرة في المحافظة.
وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إنه "وزير الداخلية عثمان الغانمي وصل برفقة وفد امني الى محافظة ميسان على خلفية الاحداث الاخيرة".
وأضاف المصدر، ان "الوفد سيعقد اجتماعات امنية لمحاسبة المقصرين في الخروقات الاخيرة"، مشيرا الى ان "الغانمي سيشرف شخصيا بالتحقيق في الخروقات الاخيرة التي حصلت في المحافظة"