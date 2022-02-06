برفقة وزير الداخلية.. وفد أمني رفيع يصل الى ميسان - عاجل

وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إنه "وزير الداخلية عثمان الغانمي وصل برفقة وفد امني الى محافظة ميسان على خلفية الاحداث الاخيرة".

وأضاف المصدر، ان "الوفد سيعقد اجتماعات امنية لمحاسبة المقصرين في الخروقات الاخيرة"، مشيرا الى ان "الغانمي سيشرف شخصيا بالتحقيق في الخروقات الاخيرة التي حصلت في المحافظة"