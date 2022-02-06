تركيا.. تواصل انقطاع الكهرباء عن 20 ألف منزل وسط البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

نقل موقع خبر ترك الإخباري عن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز قوله أمس السبت، إن العمال مازالوا يحاولون إعادة الكهرباء لنحو 20 ألف بيت يعيش أصحابها في الظلام منذ ثلاثة أيام في إقليم إسبرطة بوسط تركيا بعد أن تسببت كثافة الثلوج في أعطال بشبكة الكهرباء.



وقال دونماز "تسببت الثلوج الكثيفة وعاصفة ثلجية في أضرار جسيمة ببنية الطاقة التحتية ... في البداية انقطعت الكهرباء عن 113236 مستخدما في الإقليم والوحدات تعمل في الميدان لإعادة الكهرباء للمستخدمين الباقين وهم 20 ألفاً".

وقال مكتب حاكم الإقليم إن بعض الأحياء والقرى لا تزال بلا كهرباء منذ بدأ سقوط الثلج لكن العمل جار لإصلاح خطوط نقل الكهرباء.