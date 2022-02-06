شكرا لقرائتكم خبر عن في دولة عربية.. طبيب ينهي حياته من الطابق السابع لسبب غريب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أنهى طبيب مصري حياته بإلقاء نفسه من شرفة منزله بالطابق السابع، بسبب إصابته بفيروس كورونا ومروره بحالة نفسية نتيجة عدم زواجه. وفوجئ سكان منطقة فيصل بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة بطبيب يلقي بنفسه من شرفة منزله وسقوطه جثة هامدة، بحسب العربية نت. وكشفت التحريات أن الطبيب أنهى حياته بعد إصابته بأزمة نفسية حادة وإصابته بعدة أمراض وفيروس كورونا وشعوره بالوحدة نتيجة عدم زواجه وإنجابه. وترك الطبيب رسالة مؤثرة لأهله وللمرضى وأصدقائه قال فيها “أعتذر لأسرتي وأصدقائي والمرضى، الارتفاع الشديد في ضغط الدم سبب لي مشاكل صحية لا شفاء منها، والمعاناة فوق احتمالي، والآلام لا تفارقني ليل نهار”.

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