شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. رئيس وزراء هذه الدولة يتقدم باستقالته بعد أيام من تعيينه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلن رئيس وزراء بيرو إيكتور فالير بينتو اليوم، أنه تقدم باستقالته وذلك بعد أيام من تعيينه.
وأفادت وسائل إعلام محلية، أن بينتو قدّم رئيس الوزراء بينتو طلب استقالته لرئيس البلاد، معترفا لوسائل الإعلام بهزيمته، حسب “سبوتنيك”.
وأوضحت أن فالير بينتو قد استلم منصب رئيس الوزراء في 1 فبراير، وفي اليوم التالي انتشرت أنباء عن دعاوى قضائية تم رفعها ضده بسبب أعمال العنف ضد زوجته وابنته.
وأكدت أنه بعد ساعات من تعيين فالير، ظهرت تقارير للشرطة ترجع إلى عام 2016 تتهمه فيها ابنته وزوجته الراحلة بالعنف الأسري.
وأضافت أنه عند استقالة رئيس الوزراء، يجب على مجلس الوزراء بأكمله أن يتنحى حتى يتم تعيين حكومة بديلة، وذلك وفقًا لدستور الدولة.
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