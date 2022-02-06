شكرا لقرائتكم خبر عن وحد قلوب المسلمين.. هاشتاق “#توفي_الطفل” يتصدر الترند والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وسط حالة من الحزن العام التي عمت المنطقة العربية من المحيط إلى الخليج، تصدر هاشتاق “#توفي_الطفل”، الترند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد الإعلان الرسمي عن وفاة الطفل ريان والذي سقط في بئر عميقة واستمر فيها لـ 5 أيام.

وتفاعل المغردون مع الهاشتاق المتصدر والذي لاقى تفاعلاً كبيراً من رواد مواقع التواصل، وأنشأ البعض مساحات ضمت آلاف المتابعين للحديث عن وفاة الطفل ريان ومدى تأثرهم بالحادثة وكيف تابعوها على مدار أيام، وفرحوا بخروجه ليعاودهم الحزن بخبر وفاته رحمه الله.

ووسط حالة من التضامن العربي والإسلامي، يترفب الجميع تشييع جنازة الطفل ريان اليوم، حيث ساهم هذا الحادث في توحيد الأمة الإسلامية من أدناها إلى أقصاها وكأن العالم العربي والإسلامي كله كان عالقًا في قاع البئر.

ومن المقرر أن تبدأ السلطات المغربية اليوم، الاستعدادت والترتيبات لتشييع جثمان الطفل ريان بعد الإعلان الرسمي عن وفاته أمس.

وفي وقت سابق أعلن الديوان الملكي المغربي وفاة الطفل بعد إخراجه من في حالة صحية سيئة، بعدما سقط في بئر يصل عمقه إلى 32 مترا, بإقليم شفشاون شمال المغرب يوم الثلاثاء الماضي.