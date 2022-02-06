شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سيارة تدهس حشد من المتظاهرين في هذه الدولة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اقتحمت سيارة دفع رباعي، تظاهرة حاشدة ضد القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في كندا.

وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة اصطدام السيارة ودهسها للمتظاهرين، وسط حالة من الذعر والهلع.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن 4 أشخاص أصيبوا أمس بعدما دهستهم سيارة أثناء احتجاجهم ضد قيود كورونا المفروضة بمدينة وينيبيج الكندية.

وأوضحت أن سيارة رباعية الدفع اصطدمت بالمحتجين أمام مقر المجلس التشريعي لمقاطعة مانيتوبا، ودهست عدة أشخاص وهربت مسرعة.

وأكدت أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على السائق، مشيرة إلى أنه تم نقل 4 أشخاص على خلفية الحادث إلى مستشفى حيث تلقوا العلاج.

ومنذ أيام تجتاح مظاهرات ضخمة عدة مدن كندية، ضد القيود التي فرضتها الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.