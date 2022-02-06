شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يستعد لتشييع الطفل ريان وسط حالة من الحزن وإجراءات مشددة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تبدأ السلطات المغربية اليوم، الاستعدادت والترتيبات لتشييع جثمان الطفل ريان بعد الإعلان الرسمي عن وفاته أمس، وسط حالة من الحزن العام وإجراءات أمنية وصحية مشددة.

وأفادت مصادر مطلعة، أن الترتيبات بدأت لتشييع جثمان ريان بعد الانتهاء من تحديد أسباب الوفاة، حسب “العربية”.

وفي وقت سابق أعلن الديوان الملكي المغربي وفاة الطفل بعد إخراجه من في حالة صحية سيئة.

وأكد في بيان رسمي وفاة ريان الذي سقط في بئر يصل عمقه إلى 32 مترا، بإقليم شفشاون شمال المغرب يوم الثلاثاء الماضي.

وأجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس اتصالا بوالدي الطفل الراحل، وأعرب لهما عن أحر تعازيه وأصدق مواساته في هذا المصاب الأليم.

فيما أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين، بيانًا نعت فيه الطفل ريان الذى توفى بعد 5 أيام من مكوثه داخل البئر، مشيدة بالجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المغربية في سبيل إنقاذه.

يذكر أن السلطات المغربية، وفرت العديد من آليات الحفر لإنجاح عملية الإنقاذ، التي واجهتها عدة عراقيل، نظراً لصعوبة تضاريس المنطقة والتربة الرملية الهشة المحيطة بالمكان.