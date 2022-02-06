إطلالة نادرة للملكة اليزابيث الثانية عشية الذكرى السبعين لتوليها العرش

لندن: أقامت الملكة اليزابيث الثانية حفلاً السبت في قصر ساندرينغهام عشية الذكرى السبعين لاعتلائها العرش الملكي البريطاني، في إحدى الإطلالات العلنية النادرة منذ دخولها المستشفى لفترة قصيرة في تشرين الأول/أكتوبر.

وأعلن قصر باكينغهام في بيان أن «جلالة الملكة أقامت حفل استقبال لأعضاء من المجتمع المحلي ومجموعات من المتطوّعين في قصر ساندرينغهام عشية يوم اعتلائها العرش، الذكرى السبعين لحكم جلالتها».

واضاف «في 6 شباط/فبراير، ستُصبح الملكة أول ملكة بريطانية تحتفل باليوبيل البلاتيني».

وظهرت الملكة في صور وهي تبتسم، مرتدية فستانا أزرق فاتحا وعقدا من اللؤلؤ وممسكة بعصا. وقطعت قالب حلوى أعده أحد سكّان المنطقة وعليه شعار اليوبيل البلاتيني.

وكانت الطاهية أنجيلا وود من المدعوين أيضًا، وهي صاحبة طبق «دجاج الملكة اليزابيث» الذي أصبح طبقًا كلاسيكيًا في المطبخ البريطاني وهو دجاج بارد مع صلصة الكاري بالكريما وقُدّم خلال مأدبة تتويج اليزابيث الثانية.

منذ بدء مشاكلها الصحية في تشرين الأول/اكتوبر حين نصحها الأطباء بالحد من أنشطتها العامة، بات الظهور العلني للملكة اليزابيث الثانية نادرا.

ويعود آخر ظهور لها الى رسالة مسجلة بمناسبة عيد الميلاد خصص القسم الأكبر منها الى الأمير فيليب وعبرت فيها عن مدى اشتياقها اليه. واستمر زواجهما 73 عاما.

وتحتفل الملكة بيوم 6 شباط/فبراير بمرارة في قصر ساندرينغهام، لأن هذا التاريخ يرمز الى اعتلائها العرش في 1952 حين كانت في سن 25 عاما، لكنه أيضا يوم وفاة والدها الملك جورج السادس بسرطان في الرئة عن 56 عامًا، والذي كانت شديدة التعلق به.

وتم إعلان أربعة أيام من الاحتفالات ينتظرها البريطانيون بفارغ الصبر في كل انحاء البلاد مطلع حزيران/يونيو.