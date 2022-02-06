انت الان تتابع خبر أحدهما موظف بهيئة النزاهة.. استهداف منزلين برمانات يدوية في بغداد (فيديو وصور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بتعرض منزل موظف بهيئة النزاهة إلى هجوم برمانتين يدويتين في العاصمة بغداد.