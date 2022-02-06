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انت الان تتابع خبر أحدهما موظف بهيئة النزاهة.. استهداف منزلين برمانات يدوية في بغداد (فيديو وصور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بتعرض منزل موظف بهيئة النزاهة إلى هجوم برمانتين يدويتين في العاصمة بغداد.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "منزل موظف بهيئة النزاهة تعرض إلى هجوم برمانتين يدويتين اسفر عن احتراق عجلتين الاولى شخصية والثانية تابعة للهيأة".
وفي سياق منفصل، اضاف المصدر ان "منزل احد الشيوخ استهدف برمانات يدوية ضمن منطقة جسر ديالى، مؤكدا "حدوث اضرار مادية بالمنزل دون اصابات تذكر".