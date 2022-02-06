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أحدهما موظف بهيئة النزاهة.. استهداف منزلين برمانات يدوية في بغداد (فيديو وصور)

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بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بتعرض منزل موظف بهيئة النزاهة إلى هجوم برمانتين يدويتين في العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "منزل موظف بهيئة النزاهة تعرض إلى هجوم برمانتين يدويتين اسفر عن احتراق عجلتين الاولى شخصية والثانية تابعة للهيأة".

وفي سياق منفصل، اضاف المصدر ان "منزل احد الشيوخ استهدف برمانات يدوية ضمن منطقة جسر ديالى، مؤكدا "حدوث اضرار مادية بالمنزل دون اصابات تذكر".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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