انت الان تتابع خبر الرئيس التونسي يحلّ المجلس الأعلى للقضاء ويتّهمة بـ'الولاءات' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأحد، حلّ المجلس الأعلى للقضاء معتبرا أنه يخدم اطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام، كما ورد في تسجيل فيديو نشرته رئاسة الجمهورية.
وقال سعيّد خلال زيارة الى مقر وزارة الداخلية "ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي".
وأضاف، أن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات".
وأضاف، أن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات".