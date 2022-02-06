انت الان تتابع خبر الرئيس التونسي يحلّ المجلس الأعلى للقضاء ويتّهمة بـ'الولاءات' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأحد، حلّ المجلس الأعلى للقضاء معتبرا أنه يخدم اطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام، كما ورد في تسجيل فيديو نشرته رئاسة الجمهورية.