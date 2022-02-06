الشيخ محمد بن زايد وشي جين بينغ يبحثان استقرار المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

العمل لتعزيز الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط كان محور لقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وشي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية خلال حضوره ‎«دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022» أمس، كما تم بحث آفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة.



وبحث الشيخ محمد بن زايد وشي جين بينغ علاقات الصداقة المتميزة وفرص تنمية التعاون الثنائي خاصة في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الصيني لسموه والوفد المرافق في العاصمة بكين.

ورحب الرئيس الصيني بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معرباً عن سعادته بلقائه في الصين وتلبيته الدعوة لحضور افتتاح ‎«دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022».

ونقل إلى الرئيس الصيني تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأطيب تمنياته له بدوام الصحة والسعادة وللصين وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة ومجالات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وأهم الفرص الواعدة لتطويرها خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والعلمية والثقافية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما تطرقا خلال اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.. مؤكدين الحرص المشترك على العمل من أجل السلام والتنمية والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.