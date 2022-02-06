بريطانيا وفرنسا يؤكدان أن الحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية في صدارة الأولويات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعطاء بلديهما الأولوية للبحث عن حل دبلوماسي للأزمة الراهنة حول أوكرانيا.



وجاء في بيان أصدره ديوان رئاسة الحكومة البريطانية في أعقاب مكالمة هاتفية أجراها جونسون وماكرون، أن «الزعيمين أطلع بعضهما البعض على سير المحادثات التي يجريها الجانبان مع الشركاء الدوليين، متناولين أيضاً الزيارة إلى كييف التي قام بها رئيس الوزراء البريطاني هذا الأسبوع. واتفقا على أن البحث عن حل دبلوماسي في ظروف التوتر الراهن يجب أن يبقى في صدارة الأولويات».

يأتي هذا فيما يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد إلى الولايات المتحدة في أول زيارة له بعد اختياره مستشاراً لألمانيا، ويتوقع أن تهيمن على الزيارة الأزمة الأوكرانية. ومن المقرر عقد اجتماع بين شولتس والرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين في البيت الأبيض.

وتعتبر هذه «زيارة افتتاحية كلاسيكية»، بحسب الدوائر الحكومية في برلين، لكنها أيضاً «زيارة في أوقات خاصة وفي أوقات الأزمات»، حسب وصف هذه الدوائر أيضاً.

عسكرياً، أرسلت روسيا، السبت، قاذفتين بعيدتي المدى مزودتين بقدرة نووية في دورية فوق حليفتها بيلاروس حسبما أفادت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القاذفتين «تى يو - 22 إم 3» مارستا التفاعل مع القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي البيلاروسية خلال مهمة استغرقت أربع ساعات. وجاء هذا بعد عدة دوريات مماثلة فوق بيلاروس المتاخمة لأوكرانيا شمالاً.

وجاءت المهمة في الوقت الذي نقل فيه الكرملين قواته من سيبيريا والشرق الأقصى إلى بيلاروس للقيام بتدريبات مشتركة كاسحة. وأضاف الانتشار إلى الحشد العسكري الروسي بالقرب من أوكرانيا مما غذى المخاوف الغربية من غزو محتمل.

وتنفي روسيا نيتها غزو أوكرانيا رغم الحشود العسكرية قرب الحدود.