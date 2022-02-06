لهذا السبب.. تحذير من الإفراط في استخدام قطرات الأنف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تساعد قطرات الأنف في علاج نزلات البرد وآلام الأذن؛ حيث تعمل على علاج حالات الاحتقان وتنظيف الأذن، لكن هناك بعض الضوابط لاستخدامها.



ونصحت الرابطة الألمانية للصيادلة بعدم الاعتماد على بخاخ الأنف لفترة طويلة تفاديا للإصابة بالاحتقان المزمن وبالتالي تأثير التعود، ثم تضرر الأغشية المخاطية بعد ذلك، وهنا يمكن استخدام البخاخات البديلة أو البخاخات المرطبة.

وقد يسيل المحلول مع الرضع والأطفال الصغار في الحلق لأن الأنف لا تزال صغيرة، ويفضل الاعتماد على قطارة جرعات تخرج منها قطرة واحدة فقط، وبذلك يتم تفادي الجرعات الزائدة وما يترتب على ذلك من آثار سلبية أيضا مثل التسمم.