شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يسمح لمركز الاتصال البحرى بتحرير محضر خلال 24 ساعة حال اكتشاف مخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون تنمية البحيرات الصادر برقم 146 لسنة 2021، أن مركز الاتصال البحرى منوط بتحرير تقارير عما يتكشف له من مخالفات أثناء الاتصال بمراكب الصيد على أن يعرضها على مدير منطقة الصيد، إذا شكلت المخالفة جريمة، ويحرر محضر بذلك خلال 24 ساعة.

ونصت المادة رقم 61 من القانون على أنه لمركز الاتصال البحرى تحرير تقارير عما يتكشف له من مخالفات أثناء الاتصال بمراكب الصيد وعرضها على مدير منطقة الصيد، وعلى الجهاز إذا ما شكلت المخالفة جريمة تحرير محضر بذلك خلال أربع وعشرين ساعة ، أو فور عودة المركب إلى ميناء منطقة الصيد وعرضه على النيابة المختصة ، أو سحب الترخيص أو إيقافه لمدة محددة بحسب الأحوال .

ووفقا للقانون فإن مركز الاتصال البحرى هو المركز المسئول عن متابعة ومراقبة حركة مراكب الصيد عن طريق جهاز المراقبة والتتبع المثبت بالمركب .