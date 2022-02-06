​وكيل طاقة النواب لـ"الخليج 365": الأسعار العالمية وراء تحريك أسعار البنزين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد النائب محمد أحمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن زيادة الأسعار العالمية وانفتاح السوق العالمي نحو النفط أسباب رئيسية وراء تحريك سعر البنزين أمس الجمعة.

وقال الجبلاوي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الزيادة أو الخفض الأسعار المحلية مرتبط بأسعار البترول العالمية والتي ارتفعت الفترة الماضية عالميا.

وأشار إلى أنه الزيادة العالمية كانت منذ فترة طويلة عقب انفتاح السوق العالمي عقب الانفتاح العالمي عقب إغلاق كورونا، موضحًا أن الحكومة استمرت في دراسة الأمر خلال هذه الفترة حتى استقرت على رفع هذه النسبة.

ونوه إلى أن آليات الحكومة في مسألة رفع أو خفض أسعار المواد البترولية تقوم على معايير عادلة تخضع لمعايير علمية، موضحا أن الأمور يتم دراستها بكل دقة حتى لا يحدث ارتباك في الأسواق.

وأوضح الجبلاوي أن عدم الاستقرار الدولي نتيجة لبعض الصراعات القائمة مع تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية ورغبة العالم في الانفتاح عقب الغلق العالمي أيضا تمثل أسباب جوهرية وراء الارتفاع العالمي لخام النفط، مشيرا إلى أن العالم يتأثر بعضه ببعض ونحن جزء من العالم.

ونوه وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب إلى أن قرار اللجنة يعتمد على تقييم سعر الخام، فضلا عن معدل تغير الدولار أمام الجنيه، وأيضا تكاليف النقل وغيرها من التكاليف، كاشفا أن مراجعة الأسعار تتم كل 3 أشهر لرصد التطورات العالمية والمحلية.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك رقابة من كافة الجهات التنفيذية والرقابية من أجل الحفاظ على الأسعار في السوق وعدم استغلال هذه الزيادة ضد المواطنين، مؤكدا أنه لا قبول لارتفاع الأسعار نظرا لتثبيت الحكومة لأسعار السولار والذي يمثل أساس الحركة التجارية بشكل كبير.

وكانت أسعار البترول العالمية شهدت زيادات متتالية خلال الفترة الماضية ليتجاوز سعر البرميل نحو 85 دولارا، فيما توقع عدد من المؤسسات الدولية استمرار اتجاه الأسعار للزيادة خاصة مع زيادة الطلب على الخام وأيضا موجة البرد التي تجتاح أوروبا وأدت إلى زيادة معدلات الاستهلاك فضلا عن التوترات الجيوسياسية بين كل من روسيا وأمريكا.

وقررت لجنة التسعير التلقائي، في بيان أمس الجمعة زيادة أسعار كافة أنواع البنزين للمرة الرابعة، وذلك خلال الثلاثة أشهر (يناير – مارس 2022) 25 قرشا، مع استمرار تثبيت السولار.

وأصبحت الأسعار بنزين 80 بسعر 7.25 جنيه للتر بدلا من 7 جنيهات للتر، وبنزين 92 بسعر 8.50 جنيه للتر بدلا من 8.25 جنيه للتر، وبنزين 95 بسعر 9.50 جنيه للتر بدلا من 9.25 جنيه للتر، والسولار 6.75 جنيه للتر دون تغيير.