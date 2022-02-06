الطفل ريان.. "ديلي ميل": عملية إنقاذ ملحمية تنتهي بحزن شديد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

علقت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على وفاة الطفل المغربي ريان، الذي سقط في بئر منذ 5 أيام، قائلة: "انتهت عملية الإنقاذ الملحمية بحزن شديد".

وأفادت أنه تم انتشال الطفل من البئر الذي سقط فيه بعد 5 أيام من الحادث وسط جهود مكثفة والعمل تحت الأرض لانتشاله حيًا.

وسردت الصحيفة البريطانية، عملية الإنقاذ من بدايتها بعد فشل انتشال الصبي البالغ 5 سنوات من الحفرة، ما دفع السلطات المغربية إلى بدء عملية حفر للوصول إلى الطفل ريان.

ووصفت تجمع المئات من سكان قريته قرب عمليات الحفر انتظارًا لخروجه سالمًا وسط صلوات ودعوات المئات بخروج الطفل سالمًا إلى والديه.

وقالت إن فرق محاولات فرق الإنقاذ فشلت في إنعاش الطفل وشوهدت جثته ملفوفة في غطاء أصفر، بعد النجاح في إخراجه من حفرة خصصت لعملية الإنقاذ.