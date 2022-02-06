مجدي الجلاد: الأهلي وأبي علّماني أن أقاتل لآخر نفس في صدري

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مجموعة "أونا" للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (الخليج 365، يلاكورة، الكونسلتو، شيفت) على فوز النادي الأهلي في أولى مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في أبوظبي، أمام فريق مونتيري بطل المكسيك بهدف نظيف.

ونشر الجلاد تعليقه عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان: "لماذا أنا أهلاوي الدم؟!".

وقال الجلاد: "ثم يسألني أحدهم: ليه إنت أهلاوي؟!.. فأقول له #الأهلي ليس نادياً ولا فريقاً؟!.. الأهلي أسلوب حياة.. نعم أسلوب حياة دون مبالغة.. تعلمت منه الكثير.. علمني أبي والأهلي كيف أؤمن بقدراتي الداخلية ولا أنتظر ثقتي في نفسي من الآخرين.. علمني أبي والأهلي أن أكون رجلاً مسئولاً في أصعب الظروف.. أن أقاتل لآخر نفس في صدري وإن هُزمت فقد كسبت احترامي لنفسي.. علمني أبي والأهلي أن الانتماء للكيان يمنحك قوة وثبات الكيان نفسه.. أن الشرف ليس في الانتصار فحسب وإنما في الكفاح النزيه.. علمني أبي والأهلي أن المستحيل أضعف من إرادتي الداخلية.. علمني أبي والأهلي أن الحلم المشروع هو حقي، ولن يحققه سواي، فلا انتظر من أحد أن يحملني فوق كتفيه!!".

وأضاف: "الأهلي فاز اليوم في كأس العالم للأندية في أقسى الظروف لأن لاعبيه يؤمنون بكل ذلك.. بل أنهم يغرسون هذه المبادئ في نفوس أبنائنا كل يوم.. مبرووووك للأهلي.. مبرووووك من مواطن مصري أهلاوي، كان سيرفع رأسه لو خسر الأهلي اليوم بنصف دستة أهداف!".