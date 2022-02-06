شكري من إثيوبيا: مصر لا تدخر أي جهد للعمل مع الدول الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية سامح شكري عدم ادخار مصر لأي جهد للعمل مع شقيقاتها من الدول الافريقية لتخطي ما تواجهه من تحديات وتحقيق أهداف وتطلعات شعوب القارة نحو مستقبل أفضل.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في اجتماعات اليوم الأول من الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي، والتي تُعقد على مدار يومي ٥ و٦ فبراير ٢٠٢٢ بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استعرض خلال الاجتماع الرؤية المصرية لقضايا السلم والأمن في القارة الإفريقية.

ونوه في هذا السياق بإطلاق مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالقاهرة في ديسمبر ٢٠٢١، والذي من شأنه أن يُمثل الذراع التنفيذي لسياسة إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات التي اعتمدها الاتحاد الإفريقي.

كما أكد وزير الخارجية على ضرورة العمل المشترك من أجل البحث عن الأسباب الحقيقية وراء الإضطرابات الداخلية التي تشهدها بعض الدول الافريقية في ظل ما تواجهه من مشكلات أمنية واقتصادية، وعدم الاكتفاء برد الفعل.

وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية أوضح في ذات الإطار وجود العديد من القواسم المشتركة في سُبل التعامل مع التحديات المختلفة للسلم والأمن في القارة، على الرغم من تباين السياق الخاص بكل نزاع وبؤرة توتر في القارة، على رأسها تدعيم الهياكل المؤسسية للحكومات الوطنية وصياغة استراتيجية إفريقية واضحة للقضاء على خطر التطرف والإرهاب.