إيران تبدي استعدادها لمواصلة المحادثات مع السعودية "في مناخ من الاحترام والتفاهم"

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم السبت، أنّ بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع السعودية، "إذا كانت الرياض راغبة في مواصلة المحادثات في مناخ من الاحترام والتفاهم المتبادل".



وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فقد قال رئيسي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إنّ "إيران مستعدة لمواصلة هذه المفاوضات حتى الوصول إلى نتيجة بشرط أن يكون السعوديون مستعدين لمواصلة المفاوضات في مناخ من التفاهم والاحترام المتبادلين".



وأجرت طهران والرياض أربع جولات من المحادثات في العراق.



والأسبوع الماضي، أكد السفير الإيراني لدى العراق إيرَج مسجدي أن الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية السعودية ستعقد قريباً في بغداد.



وأضاف أنّ الرياض درست مقترحات طهران، ويمكن التوصل لتفاهمات جيدة خلال الجولة المقبلة، مشدداً على أن لدى البلدين إرادة سياسية لحل المشاكل، ويمكن استئناف العلاقات بشكل تدريجي.



وقطعت الحكومة العراقية شوطاً مهماً على طريق الوساطة بين السعودية وإيران، بعد نجاحها في جمع مسؤولين سعوديين وإيرانيين على طاولة حوار واحدة. ونتج عن تلك الجهود عقد أربع جولات لتقريب وجهات النظر، آخرها في بغداد، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.



وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن اتصال هاتفي بين وزير الخارجية فؤاد حسين، ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بحثا فيه تطورات الوضع الأمني في الخليج العربي واليمن، وخطورة التصعيد الحالي، وذلك بعد يوم واحد من إعلان جماعة عراقية غير معروفة مسؤوليتها عن الهجوم الأخير بواسطة طائرات مسيّرة على العاصمة الإماراتية أبوظبي، من دون أن يصدر عن السلطات الرسمية العراقية أي تعليق حول ذلك.



وقال بيان لوزارة الخارجية العراقية، إنّ الوزير فؤاد حسين بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، ومنها الوضع الأمنيّ في الخليج واليمن، وخطورة التصعيد وتعميق الأزمات، وأكّد أنَّ "استقرار المنطقة هو أيضاً استقرار للعراق، ومن هنا فإننا مستعدون لبذل كافة الجهود من أجل العمل معاً مع دول المنطقة لإيقاف العنف".



وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى العلاقات الثنائية بين السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتحسنها في مجالات معينة، وأكد الجانبان ضرورة استمرار المباحثات التي بدأت في بغداد، ووصلت إلى الجولة الرابعة، وتباحثا في كيفية التعاون الثلاثيّ السعوديّ والإيرانيّ والعراقيّ، من أجل البدء بالجولة الخامسة للمباحثات.

