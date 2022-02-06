ماذا كشف مسؤولان حكوميان لوكالة “رويترز” عن وفاة الطفل المغربي “ريان”؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 8 دقائق

آخر تحديث: 6 - فبراير - 2022 12:53 صباحًا

كشف مسؤولان حكوميان لـ”رويترز” أن الطفل الذي حوصر في بئر بشمال المغرب لمدة خمسة أيام توفي قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول إليه في وقت متأخر من اليوم السبت.

وسقط ريان اورام البالغ من العمر خمسة أعوام في البئر في قرية إغران بالتلال القريبة من مدينة شفشاون الثلاثاء مما استتبع عملية إنقاذ ضخمة جذبت اهتمام البلاد بكاملها.

من جهته أعرب رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، عن تعازيه في وفاة الطفل، ريان أورام، الذي تم انتشاله مساء السبت ميتا من بئر سقط فيه منذ 5 أيام رغم “مجهودات استثنائية وجبارة” لإنقاذه.

وقال أخنوش، في بيان أصدره عبر “فيسبوك”: “تلقيت بحزن وأسى كبيرين خبر وفاة الطفل ريان بعد أيام من المعاناة، والأمل في الوصول إليه حيا”.

وأضاف: “بهذه المناسبة الحزينة أتقدم، باسمي ونيابة عن جميع أعضاء الحكومة، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى والدي الطفل ريان. وأتوجه بالشكر لجلالة الملك نصره الله على الرعاية الخاصة التي أولاها لعملية إنقاذ الطفل ريان رحمة الله عليه”.

وتابع رئيس الحكومة المغربية: “قد بذلت مختلف المصالح، محليا ووطنيا، مجهودات استثنائية وجبارة لإنقاذ الطفل ريان رحمة الله عليه، حيث استمرت عمليات الحفر لمدة 5 أيام، وسخرت لها جميع الإمكانيات الضرورية، لكن مشيئة الله كانت أكبر من الجميع”.

وأعلن بيان للديوان الملكي المغربي وفاة ريان، الذي كان في 5 سنوات من عمره، بعد أن سقط يوم الثلاثاء الماضي في فوهة بئر ضيقة غير مغطاة بالقرب من منزل العائلة في إقليم شفشاون شمال المغرب.