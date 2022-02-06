شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة الطفل ريان.. الحزن يعم مواقع التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

سيطرت مشاعر الحزن علي رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة صور وعبارات حزينه بعد الإعلان عن وفاة الطفل المغربي ريان بعد لحظات من خروجة من البئر ثم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مروحية.

وجاء في بيان الديوان الملكي المغربي أنه “على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر”.

وكانت فرق الإنقاذ حاولت خلال ساعات الليل الماضية تأمين فتحة أفقية تمتد على 3 أمتار تقريباً أملاً بالنفاذ منها لإخراج الصغير، بحسب ما أكدت السلطات المحلية، بعد دراسة تقنية لمهندسين طوبوغرافيين واختصاصيي الوقاية المدنية لطبيعة التربة المحيطة بالبئر، بهدف تأمين جنبات الفتحة.