شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أول فيديو للحظة خروج الطفل ريان من البئر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت قناة العربية، أول فيديو يويق لحظة خروج الطفل ريان من البئر، بعد نجاح قوات الإنقاذ في الوصول إليه بعد 5 أيام قضاها في أعماق البئر الجاف.

ونقل فريق الإنقاذ الطفل على “ناقلة إسعاف” حتى تم وضعه في سيارة الإسعاف، التي انطلقت به لتسليمه إلى طائرة مجهجزة طبيًا والتي ستنقله إلى إحدى المستشفيات.

ونجحت فرق الإنقاذ في إخراج الطفل المغربي ريان بسلام وهو على قيد الحياة، بعد أن أمضى 5 أيام عالقا داخل بئر على عمق 32 مترا تحت الأرض.

وكانت فرق الإنقاذ قد وصلت إلى ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، السبت، فيما قام فريق الإنعاش بتجهيزه داخل النفق قبل إخراجه عبر نقالة.

وكانت السلطات المغربية قد أحضرت سيارة إسعاف وطائرة مروحية مجهزة للإنعاش، من أجل نقل الطفل إلى المستشفى بسرعة، بمجرد التمكن من إخراجه.

وذكرت مصادر مطلعة، أن ريان أصيب بكسور إثر سقوطه داخل البئر من ارتفاع شاهق.