شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أول تعليق من ملك المغرب بعد وفاة الطفل ريان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - عاجل- فريق التحرير: أفادت السلطات المغربية، مساء السبت، بوفاة الطفل المغربي ريان الذي ظل عالقا في بئر بمدينة شفشاون لأيام. وفي أول تعليق لملك المغرب، جاء في بيان الديوان الملكي المغربي أنه “على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر”.

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