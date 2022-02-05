شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بيان رسمي مغربي يؤكد وفاة الطفل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت وسائل إعلام رسمية مغربية، بيان في نبأ عاجل لها يؤكد وفاة الطفل ريان الذي تم إخراجه من البئر قبل قليل.
يذكر أن الطفل ريان، خمس سنوات، كان قد سقط بشكل عرضي ليل الثلاثاء في هذه البئر الضيقة جدا، والتي يصعب النزول فيها.
وأثارت قصة الطفل ريان اهتماماً واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، وترقباً كبيراً لعمليات الإنقاذ، إذ تصدر وسم “أنقذوا ريان” قائمة المواضيع الأكثر تداولاً في المغرب.
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