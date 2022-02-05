شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الإسعاف تسلم الطفل ريان إلى الطائرة الملكية لنقله إلى المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بعد نجاح عملية استخراج الطفل ريان من البئر بعد 5 أيام من مكوثه به، نقلت سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة المغربية، الطفل ريان إلى طائرة ملكية مجهزة لنقل الطفل إلى المستشفى.

وأفادت قنوات إعلامية مختلفة أن الطائرة تنتظر على بعد 2 كيلو متر لاستلام الطفل ونقله إلى أقرب مستشفى حيث تم تجهيز غرفة عناية مركزة لإسعاف الطفل.

ونجحت فرق الإنقاذ في إخراج الطفل المغربي ريان بسلام وهو على قيد الحياة، بعد أن أمضى 5 أيام عالقا داخل بئر على عمق 32 مترا تحت الأرض.

وكانت فرق الإنقاذ قد وصلت إلى ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، السبت، فيما قام فريق الإنعاش بتجهيزه داخل النفق قبل إخراجه عبر نقالة.

وكانت السلطات المغربية قد أحضرت سيارة إسعاف وطائرة مروحية مجهزة للإنعاش، من أجل نقل الطفل إلى المستشفى بسرعة، بمجرد التمكن من إخراجه.

وذكرت مصادر مطلعة، أن ريان أصيب بكسور إثر سقوطه داخل البئر من ارتفاع شاهق.