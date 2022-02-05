شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. نجاح عملية إخراج الطفل ريان من داخل البئر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نجحت فرق الإنقاذ قبل قليل، في إخراج الطفل ريان من داخل النفق المظلم الذي سقط فيه منذ الثلاثاء الماضي، ونقله للمستشفى بطائرة مجهزة.

وتم نقل الطفل فور إخراجه من النفق بسيارة إسعاف من أمام بوابة النفق، تمهيدا لنقله بطائرة هليكوبتر مجهزة لمستشفى متخصص لتلقي العلاج اللازم.

يذكر أن الطفل ريان، خمس سنوات، كان قد سقط بشكل عرضي ليل الثلاثاء في هذه البئر الضيقة جدا، والتي يصعب النزول فيها.

وأثارت قصة الطفل ريان اهتماماً واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، وترقباً كبيراً لعمليات الإنقاذ، إذ تصدر وسم “أنقذوا ريان” قائمة المواضيع الأكثر تداولاً في المغرب.