شكرا لقرائتكم خبر عن هل أصيب بالشلل؟.. إعلامي مغربي ينسف كل روايات إنقاذ الطفل ريان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداولت كل وسائل الإعلام المغربية المحلية وغير المحلية، قبل ساعات أنباء تؤكد وصول فريق الإنقاذ إلى الطفل ريان القابع داخل البئر العميقة منذ 5 أيام، إلا أنه لم يخرج حتى كتابة هذه السطور، وهو ما جعل الجميع يستغرب من عدم خروجه على الرغم من تأكيد الإعلام أنه ما زال حيًا وأن فريقًا طبيًا دخل لعمل انعاشات وإسعافات أولية له.

ومع تردد أنباء عن إصابته بكسور وكدمات ومضاعفات، قال البعض إنه تعرض للشلل بسبب كسر في العمود الفقري.

لكن الإعلامي المغربي محمد كريم بوخصاص، كشف أن كل المعلومات المتعلقة بشأن صحة الطفل ريان، غير صحيحة ومغلوطة حيث لم يتم إخراجه حتى الآن من داخل البئر.

وأفاد الإعلامي المغربي في تصريحات صحفية، أنه المؤكد أن الطاقم الطبي دخل إلى النفق برفقة رجال الحماية المدنية، ولم يخرجوا حتى الآن من النفق المحفور بجوار البئر الذي سقط به الطفل ريان.

وأكد “بوخصاص”، أن كل ما يثار بشأن الحالة الصحية للطفل ريان غير صحيح بالمرة، وأن ما يقال حاول إصابته بالشلل غير صحيح.