شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار أمني بين النفق وسيارة الإسعاف استعدادًا لخروج «الطفل ريان» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام مغربية، عن التدابير الأخيرة لخروج الطفل ريان من داخل النفق المحتجز فيه منذ الثلاثاء الماضي.

وقالت وسائل الإعلام، أنه يجري حاليا انتشار أمني بين النفق وسيارة الإسعاف استعدادًا لخروج الطفل ريان.

يأتي هذا في الوقت الذي شارفت فيه عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان على الانتهاء وسط ترقب واسع.

وكان عضو لجنة تتبع إنقاذ الطفل ريان في إقليم شفشاون، عبد الهادي الثمراني، قد كشف قبل قليل أن المسافة الفاصلة بين فرقة الإنقاذ والطفل العالق في حفرة مائية لا تتجاوز سبعين سنتيمترا.

وأكد الثمراني، في الوقت ذاته أن تواجد الفريق الطبي بالنفق تجريبي فقط.. وأعمال الحفر مستمرة.

وأكدت مصادر مطلعة أن فريقا طبيا يشرف على إخراج الطفل ريان من البئر.

يذكر أن عملية إنقاذ الطفل ريان، تصدرت عناوين الصحف العربية والعالمية، فيما تتواصل عملية إنقاذه وإخراجه من النفق المظلم.