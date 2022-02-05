شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد مذهل.. دعاء وتكبير وابتهالات قبل خروج الطفل ريان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اصطف عدد من المواطنين في المغرب أمام النفق الذي سيتم من خلاله إخراج الطفل ريان بعد أيام من احتجازه داخل النفق.

وتوجه الآلاف من المحتشدين أمام بوابة النفق، إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال والتكبير، داعين الله أن يخرج الطفل سالمًا معافى.

يذكر أن عملية إنقاذ الطفل ريان، تصدرت عناوين الصحف العربية والعالمية، فيما تتواصل عملية إنقاذه وإخراجه من النفق المظلم.

يشار إلى أن الطفل ريان، خمس سنوات، كان قد سقط، ليل الثلاثاء في هذه البئر الضيقة، والتي يصعب النزول فيها، كما أثارت قصة الطفل ريان اهتماماً واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، وترقباً كبيراً لعمليات الإنقاذ.