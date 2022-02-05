المغرب يعلن وفاة 'ريان'- عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أفادت السلطات المغربية، مساء السبت، بوفاة الطفل المغربي ريان الذي ظل عالقا في بئر بمدينة شفشاون لأيام.



وجاء في بيان الديوان الملكي المغربي أنه "على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".

وتمكن فريق الإنقاذ في المغرب، السبت، من إخراج الطفل "ريان" بعد سقوطه في بئر عميق بضواحي مدينة شفشاون قبل خمسة أيام.

وسقط الطفل ريان إلى عمق يزيد عن 30 متراً، في حين لم يستطع المتطوعون أن ينزلوا أكثر من 20 متراً، وبسبب هذا التعثر، تركزت جهود الإنقاذ على خطة بديلة.