فريق الإنقاذ يتمكن من إخراج الطفل المغربي 'ريان'

بغداد - ياسين صفوان - تمكن فريق الإنقاذ في المغرب، السبت، من إخراج الطفل "ريان" بعد سقوطه في بئر عميق بضواحي مدينة شفشاون قبل خمسة أيام.



وخرج الطفل ريان محملاً على سيارة إسعاف وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وسقط الطفل ريان إلى عمق يزيد عن 30 متراً، في حين لم يستطع المتطوعون أن ينزلوا أكثر من 20 متراً، وبسبب هذا التعثر، تركزت جهود الإنقاذ على خطة بديلة.



وبموجب الخطة المعتمدة، أقامت فرق الإنقاذ حفرة كبيرة موازية لمكان سقوط الطفل ريان، وعند بلوغ العمق الذي يوجد به، تم الشروع في حفر أفقي.