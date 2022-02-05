اعتقال شخصين بتهمة 'الإرهاب' في صلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات، السبت، عن اعتقال شخصين بتهمة "الإرهاب" في بلد بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الاستخبارات في بيان، "وردت معلومات استخبارية دقيقة من استخبارات لقيادة عمليات سامراء تفيد بوجود المدعوين كل من رافد محمد خلف الحشماوي وائد محمد خلف الحشماوي والمطلوبين وفق الماده 4 ارهاب في ناحيه يثرب ضمن قاطع المسؤولية".

وأضافت أنه "تم القاء القبض عليهما في منطقة البو تفاح قرب قاعدة بلد الجوية وتسليمهما الى جهة الطلب"، مؤكدة أن "والد المتهمين قيادي في تنظيم داعش الارهابي ويتواجد حالياً في دولة تركيا".