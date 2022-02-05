شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألوية اليمن السعيد تمشط أحياء في مدينة حرض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واصلت قوات الجيش اليمني اليوم السبت، تقدمها الميداني لاستكمال سيطرتها على مدينة حرض، مركز المديرية التي تحمل الاسم نفسه، شمال محافظة حجة المتاخمة للمملكة العربية السعودية، على حساب مليشيات الحوثيين.



وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن ألوية ”اليمن السعيد“ التابعة للقوات الحكومية، خاضت معارك ضد مليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، في المناطق الجنوبية من مدينة حرض، مواصلة تقدمها نحو المدينة بشكل متواز مع تقدم من الجهتين الغربية والشمالية، على الرغم من الألغام والمتفجرات المزروعة من قبل الحوثيين.