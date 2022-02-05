شكرا لقرائتكم خبر عن عضو التنسيقية: التنسيقية أوجدنا قنوات تواصل بين الأحزاب للعمل معا على أرضية مشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة شيماء الكومي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية حلم وطموح لكل الشباب الذى يعمل بالعمل السياسى أن ينضم لكيان عظيم، مضيفة أن التنسيقية منصة حوارية تجمع الشباب بمختلف الأيديولوجيات، إلا أنهم اتفقوا على الهوية والثوابت الوطنية لإعلاء مصلحة الوطن.

وأضافت شيماء الكومي خلال كلمة لها في الصالون النقاشى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية عملت على إيجاد مساحات وقنوات تواصل بين الأحزاب للعمل معا على أرضية مشتركة، مشيرة الى أن التنسيقية حركت المياه الراكدة وحولت الاختلاف الى أن يكون مصدر للتميز والتفرد، متابعة:"انفراد في الأداء لأعضاء التنسيقية ونواب التنسيقية ونواب المحافظين، أداء مختلف وممارسة السياسة بمفهوم جديد".

بدأ منذ قليل، الصالون النقاشى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى يستعرض تجربة التنسيقية من أوجه نظر وأفكار مختلفة سواء على مستوى إثراء الحياة السياسية المصرية أو إسهامات وأداء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية أو من حيث الأعضاء وعمل المنتديات المختلفة وأوراق العمل والتوصيات التي تخرج منها بالإضافة إلى تقييم مشاركة التنسيقية بالفعاليات المختلفة وأخرها النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ .

كما يستعرض الصالون الذي يذاع على الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عدد من التحديات التي واجهت النظام الحزبي والسياسي المصري خلال الفترة الماضية وكيفية التغلب عليها وشعار التنسيقية بخلق سياسة بمفهوم جديد وقدرتها على الجمع بين عدد كبير من الرؤى والأفكار والتوجهات السياسية المختلفة بالإضافة إلى كيفية الدمج بين الأجيال المختلفة في الكيان سواء الأعضاء القدامى أو المنضمين حديثا عقب انتهاء فترة تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة.

ومن المقرر أن يستعرض ويناقش الصالون تلك الموضوعات من خلال أجيال وخبرات مختلفة مع ضيوفه ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومحمد تيسير مطر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والدكتورة شيماء الكومي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعلي حمودة نائب رئيس تكتل إحياء ليبيا وتدير الصالون الإعلامية وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نشوى الشريف.